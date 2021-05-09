​На дочь тренера «Пескары» напали фанаты другого клуба

Фанаты «Салернитаны» напали на дочь главного тренера «Пескары» Джанлуки Грассадонии в субботу вечером. Группа фанатов набросилась на 18-летнюю девушку с оскорблениями. При этом хулиганы толкали и пинали дочь тренера. Предполагается, что фанаты пытались запугать Грассадонию перед матчем.

Стоит сказать, что главный тренер «Пескары» живёт вместе с семьёй в Салерно, где базируется «Салернитана».

«Салернитана» уже выступила с официальным заявлением, в котором осудила поведение группы своих фанатов.

«Пескара» и «Салернитана» сыграют в Серии Б в понедельник, 10 мая. «Салернитана» борется за место в Серии А, а вот «Пескара» уже точно вылетит в Серию С.