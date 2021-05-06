​Игрока «Пизы» дисквалифицировали на 10 игр за расизм – изначально он был оправдан

Футболист «Пизы» Микеле Маркони получил дисквалификацию на 10 матчей. Было установлено, что игрок отметился расистским высказыванием в адрес Джоэля Оби. Инцидент произошёл ещё в декабре во время матча Серии Б между «Пизой» и «Кьево». Оби тогда заявил, что Маркони использовал словосочетание «восстание рабов».

В марте Микеле Маркони был оправдан по этому делу, однако в ходе рассмотрения апелляции всплыли новые доказательства, в результате чего представитель «Пизы» всё же был серьёзно наказан.

«Пиза» занимает 13 место в турнирной таблице Серии А, а «Кьево» идёт седьмым.