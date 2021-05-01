Чемпионат Италии. Серия Б 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Балотелли выдал ударные 10 минут в матче Серии Б

01 Мая 2021, 18:45,

В субботу принадлежащая Сильвио Берлускони «Монца» проводила важный гостевой матч Серии Б против «Салернитаны». Известный форвард «Монцы» Марио Балотелли выдал ударные десять минут после выхода на замену на 80-й минуте встречи.

Уже на 81-й минуте Балотелли забил гол, сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. На 83-й минуте Марио получил жёлтую карточку из-за ссоры с соперником. А на первой добавленной ко второму тайму минуте Балотелли оформил дубль.

«Монца» победила на выезде со счётом 3:1 и сократила отставание от «Салернитаны», занимающей третье место в Серии Б, до двух зачётных баллов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Марио Балотелли, Монца
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола