​Балотелли выдал ударные 10 минут в матче Серии Б

В субботу принадлежащая Сильвио Берлускони «Монца» проводила важный гостевой матч Серии Б против «Салернитаны». Известный форвард «Монцы» Марио Балотелли выдал ударные десять минут после выхода на замену на 80-й минуте встречи.

Уже на 81-й минуте Балотелли забил гол, сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. На 83-й минуте Марио получил жёлтую карточку из-за ссоры с соперником. А на первой добавленной ко второму тайму минуте Балотелли оформил дубль.

«Монца» победила на выезде со счётом 3:1 и сократила отставание от «Салернитаны», занимающей третье место в Серии Б, до двух зачётных баллов.