Лидер Серии В просит перенести ближайшие матчи из-за вспышки коронавируса

Лидеры Серии В запросили у руководства турнира перенос двух ближайших матчей. Дело в том, что в «Эмполи» вспышка коронавируса, и местные органы здравоохранения отправили футболистов на карантин. Клуб выступил с заявлением о полученном приказе приостановить тренировки и отправить игроков и персонал на самоизоляцию на 10 дней до 7 апреля.

Таким образом, могут быть перенесены матчи Серии В против «Кремонезе» и «Кьево». Примечательно, что у некоторых игроков и сотрудников клуба при повторном тестировании коронавирус не обнаружили.

После 30 туров «Эмполи» опережает «Лечче» на 7 очков и «Монцу» - на 9.