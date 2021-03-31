Чемпионат Италии. Серия Б 2020-2021
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Лидер Серии В просит перенести ближайшие матчи из-за вспышки коронавируса

31 Марта 2021, 20:24,

Лидеры Серии В запросили у руководства турнира перенос двух ближайших матчей. Дело в том, что в «Эмполи» вспышка коронавируса, и местные органы здравоохранения отправили футболистов на карантин. Клуб выступил с заявлением о полученном приказе приостановить тренировки и отправить игроков и персонал на самоизоляцию на 10 дней до 7 апреля.

Таким образом, могут быть перенесены матчи Серии В против «Кремонезе» и «Кьево». Примечательно, что у некоторых игроков и сотрудников клуба при повторном тестировании коронавирус не обнаружили.

После 30 туров «Эмполи» опережает «Лечче» на 7 очков и «Монцу» - на 9.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эмполи
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