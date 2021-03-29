Хонда: «У Балотелли большой талант, но он ничего не делал»

Бывший полузащитник московского ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Марио Балотелли. Японец считает, что итальянский нападающий не раскрыл весь свой потенциал.

«У Марио большой талант, однако он ничего не делал, чтобы прогрессировать. Я пытался помочь ему, и он даже послушал меня. Балотелли несколько раз пришел на тренировку за 30-40 минут до начала, но потом ему надоело. В этом весь Марио. Ему нужно было больше верить в себя и поменять отношение к делу», - цитирует Хонду La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент Балотелли играет за команду «Монца» из Серии Б. Форвард провел семь матчей и забил два гола.