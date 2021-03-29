Хонда: «У Балотелли большой талант, но он ничего не делал»

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29 Марта 2021, 09:45,
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Бывший полузащитник московского ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Марио Балотелли. Японец считает, что итальянский нападающий не раскрыл весь свой потенциал.
«У Марио большой талант, однако он ничего не делал, чтобы прогрессировать. Я пытался помочь ему, и он даже послушал меня. Балотелли несколько раз пришел на тренировку за 30-40 минут до начала, но потом ему надоело. В этом весь Марио. Ему нужно было больше верить в себя и поменять отношение к делу», - цитирует Хонду La Gazzetta dello Sport.
В настоящий момент Балотелли играет за команду «Монца» из Серии Б. Форвард провел семь матчей и забил два гола.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марио Балотелли, Кейсуке Хонда
Ну не так уж мало он и выиграл:
«Интернационале»
Чемпион Италии: 2007/08, 2008/09, 2009/10
Обладатель Кубка Италии: 2009/10
Обладатель Суперкубка Италии: 2008
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10
«Манчестер Сити»
Чемпион Англии: 2011/12
Обладатель Кубка Англии: 2010/11
Обладатель Суперкубка Англии: 2012
Сборная Италии
Серебряный призёр чемпионата Европы: 2012