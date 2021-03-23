Гроссо заменил Несту в «Фрозиноне»

Клуб Серии В «Фрозиноне» произвёл перестановку на тренерском мостике команды. Алессандро Неста был уволен, его место занял другой чемпион мира 2006 года Фабио Гроссо.

Неста принял команду летом 2019 года, но не смог решить задачу по выходу в элитный дивизион чемпионата Италии, а в последних семи матчах привел команду только к одной победе. Точкой невозврата стало домашнее поражение от «Лечче» (0:3).

43-летний Гроссо подписал контракт до конца текущего сезона. Ранее он работал с молодежкой «Ювентуса», «Бари», «Вероной», «Брешией» и «Сьоном». На сегодняшний день «Фрозиноне» занимает 12-е место во втором дивизионе.