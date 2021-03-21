​Берлускони и Балотелли мчатся в Серию А – знакомимся с «Монцей»

Сильвио Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год. Нельзя сказать, что весь этот отрезок был успешным для клуба, но в целом эпоха Берлускони ассоциируется с величием и трофеями в музее «россонери». Берлускони продал «Милан», но в скором времени снова вернулся в футбол. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о «Монце», которую Сильвио пытается затащить в Серию А.

История Берлускони и «Монцы» началась в сентябре 2018 года с его обеда, на котором присутствовал Адриано Галлиани - верный друг и правая рука Сильвио. Галлиани рассказывал Берлускони новости и упомянул о «Монце» - футбольном клубе, который на тот момент пыталась продать семья Коломбо. Галлиани всегда болел за этот клуб, будучи уроженцем Монцы.

«Я сказал Берлускони, что семья Коломбо хочет продать «Монцу». Больше я ничего не говорил. После обеда Сильвио спросил у всех присутствующих: «Что бы вы сказали по поводу покупки этого клуба?». Все сказали «да». Берлускони повернулся ко мне и сказал: «Адриано, иди и сделай это». К концу дня я купил ему «Монцу», - рассказывал позже Галлиани.

Монца – сравнительно небольшой город с населением почти в 125 тысяч человек. Он находится рядом с Миланом. Если говорить о спорте, то этот городок пока больше ассоциируется не с футболом, а с автодромом – здесь проходит Гран-при Италии в Формуле-1. Задача Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани – сделать так, чтобы город Монца появился на футбольной карте Серии А, а позже, возможно, даже на футбольной карте Европы.

Футбольный клуб «Монца» в своей истории ещё никогда не выступал в Серии А. Пару раз команда приближалась к этому, как, например, в 1979 году, но пробиться в элиту всё же не удавалось. «Монца» кочевала между Серией Б и Серией С, будучи клубом-трамплином. Здесь делали ставку на молодых футболистов, давая им толчок и перепродавая позже в более статусные клубы. Одним из известных игроков, прошедшим через «Монцу», был Луиджи ди Бьяджо, который позже выступал за «Интер» и «Рому». На стыке веков пару матчей за клуб провёл и молодой Патрис Эвра.

В XXI веке «Монца» пару раз переживала банкротство. Покупка клуба Сильвио Берлускони давала болельщикам на тот момент клуба из третьего по рангу дивизиона веру в стабильность и светлое будущее. Новый владелец «Монцы» отметился пламенной речью. Берлускони заявил, что его команда будет состоять только из итальянских футболистов, которые не будут носить бороду и серьги, не будут иметь татуировок, не будут носить современных модных причёсок и будут образцово себя вести. Многие из этих пунктов позже будут нарушены.

Спустя месяц после покупки «Монцы» Берлускони уволил Марко Дзаффарони с должности главного тренера из-за неудовлетворительных результатов. В пяти первых играх с Берлускони во главе клуба «Монца» набрала в Серии С только два очка. Новым наставником команды стал экс-игрок «Милана» Кристиан Брокки. Ему была поставлена задача – выйти в Серию Б уже по итогам сезона 2018/2019 или, по крайней мере, через год. Задача была сверхсложная, ведь Брокки принял команду в статусе середняка. Берлускони поддержал тренера трансферами – в зимнее окно в «Монце» состоялась настоящая кадровая чистка: шестнадцать футболистов ушли, четырнадцать - пришли. В конечном итоге «Монца» финишировала пятой и пробилась в плей-офф, но там уступила в четвертьфинале.

Со второй попытки Кристиан Брокки решил задачу по повышению в классе, хотя сезон, который должен был стать для него первым полноценным в клубе, получился вовсе не полноценным – вмешалась пандемия. Одиннадцать последних туров сыграны не были, и «Монца» получила путёвку в Серию Б как лидер своей группы Серии С на момент остановки сезона. Впрочем, команда Брокки наверняка добилась бы повышения в классе и так, ведь ближайшего преследователя после двадцати семи туров она опережала на шестнадцать зачётных баллов.

Выход в Серию Б в «Монце» отмечали недолго, ведь это была только промежуточная цель. Теперь Сильвио Берлускони ожидает выхода в Серию А. Под это дело владелец клуба и гендиректор Адриано Галлиани попытались привлечь действительно звёздных игроков. Ходили слухи о Кака и Златане Ибрагимовиче, но в итоге в «Монцу» перешли менее статусные экс-футболисты «Милана» - сначала Кевин-Принс Боатенг, а позже и Марио Балотелли. Слова Берлускони о татуировках, бородах и причёсках, произнесённые на его первой пресс-конференции, никто и не вспомнил, как и слова о команде из итальянцев.

«Я хотел, чтобы в «Монце» играли только итальянцы, но затем Галлиани напомнил мне о голландских футболистах в «Милане», - рассказывал Берлускони.

Сезон в Серии Б «Монца» начала с трёх ничьих и поражения, но дальше команда Кристиана Брокки всерьёз взялась за дело. В минувшую субботу «Монца» неожиданно проиграла дома «Венеции» со счётом 1:4 и опустилась на третье место, пропустив на вторую строчку «Лечче». Именно финиш в двойке является целью команды Брокки. Две первые строчки позволяют выйти в Серию А напрямую, а ещё одну путёвку разыгрывают шесть клубов в плей-офф.

«Монца» ещё не добралась до элиты итальянского футбола, но уже привлекла к себе внимание и завоевала новых болельщиков. Когда речь идёт о таких личностях, как Сильвио Берлускони и Марио Балотелли, скучно быть просто не может. Интересно посмотреть, где окажется «Монца» через несколько лет.