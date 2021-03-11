Галлиани оказался в больнице с коронавирусом

Руководитель «Монцы», известный по работе в «Милане» Адриано Галлиани оказался в больнице из-за заболевания коронавирусом. Клуб Серии В подтвердил, что 76-летний функционер проводит в больничной палате уже несколько дней, а COVID-19 у него обнаружили 26 февраля.

«Монца» спешит успокоить болельщиков, сообщая, что у Галлиани состояние здоровья нормальное, а в больницу он попал в качестве меры предосторожности.

Напомним, что Галлиани в связке с Сильвио Берлускони более 30 лет руководил «Миланом», а сейчас пытается вывести «Монцу» в Серию А. Недавно игравший в третьем дивизионе клуб сейчас занимает второе место в Серии В.