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Галлиани оказался в больнице с коронавирусом

11 Марта 2021, 20:18,

Руководитель «Монцы», известный по работе в «Милане» Адриано Галлиани оказался в больнице из-за заболевания коронавирусом. Клуб Серии В подтвердил, что 76-летний функционер проводит в больничной палате уже несколько дней, а COVID-19 у него обнаружили 26 февраля.

«Монца» спешит успокоить болельщиков, сообщая, что у Галлиани состояние здоровья нормальное, а в больницу он попал в качестве меры предосторожности.

Напомним, что Галлиани в связке с Сильвио Берлускони более 30 лет руководил «Миланом», а сейчас пытается вывести «Монцу» в Серию А. Недавно игравший в третьем дивизионе клуб сейчас занимает второе место в Серии В.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Адриано Галлиани, Монца
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