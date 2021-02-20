​В Италии во время матча игрок потерял сознание

На последних минутах матча Серии Б между «Асколи» и «Салернитаной» полузащитник гостей Патрик Дзичек потерял сознание.

«Использовать дефибриллятор не пришлось. Остановки сердца не было, но у Патрика запал язык, поэтому пришлось оказывать ему помощь», - рассказал клубный врач Эпифано Д’Арриго.

В настоящий момент Дзичек находится в больнице, он в сознании. Стоит сказать, что польский футболист не впервые теряет сознание на поле – ранее такое случилось в прошлом году в сентябре на тренировке.

«У него случился кризис из-за блуждающего нерва. Это было похоже на то, что произошло в сентябре. Тогда Дзичек прошёл множественные неврологические и кардиологические тесты. Теперь он пройдёт больше тестов», - сообщил врач.