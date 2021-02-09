Каррера возглавил клуб итальянской Серии C

Итальянец Массимо Каррера стал главным тренером «Бари», играющего в текущем сезоне в Серии C (третий по силе итальянский дивизион).

Контрактное соглашение итальянского специалиста заключёно до конца нынешнего сезона. В случае выполнения задачи клуба по выходу в Серию B он будет автоматически действовать до конца сезона 2021/2022.

В текущем сезоне «Бари» занимает в своей группе C второе место, уступая только «Тернаве». Последний раз этот клуб играл в Серии А в сезоне 2010/2011, где занял 20 место. Это уже третий клуб в тренерской карьере Массимо - кроме российского «Спартака» он тренировал греческий АЕК.