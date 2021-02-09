Чемпионат Италии. Серия Б 2020-2021
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Каррера возглавил клуб итальянской Серии C

09 Февраля 2021, 20:59,

Итальянец Массимо Каррера стал главным тренером «Бари», играющего в текущем сезоне в Серии C (третий по силе итальянский дивизион).

Контрактное соглашение итальянского специалиста заключёно до конца нынешнего сезона. В случае выполнения задачи клуба по выходу в Серию B он будет автоматически действовать до конца сезона 2021/2022.

В текущем сезоне «Бари» занимает в своей группе C второе место, уступая только «Тернаве». Последний раз этот клуб играл в Серии А в сезоне 2010/2011, где занял 20 место. Это уже третий клуб в тренерской карьере Массимо - кроме российского «Спартака» он тренировал греческий АЕК. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Массимо Каррера, Бари
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Комментарии (1)
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1
kalibr
09 Февраля 2021, 21:12

Примерно сопоставимый уровень с чемпионатами Греции и России.

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