Каррера возглавил клуб итальянской Серии C

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09 Февраля 2021, 20:59,
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Итальянец Массимо Каррера стал главным тренером «Бари», играющего в текущем сезоне в Серии C (третий по силе итальянский дивизион).
Контрактное соглашение итальянского специалиста заключёно до конца нынешнего сезона. В случае выполнения задачи клуба по выходу в Серию B он будет автоматически действовать до конца сезона 2021/2022.
В текущем сезоне «Бари» занимает в своей группе C второе место, уступая только «Тернаве». Последний раз этот клуб играл в Серии А в сезоне 2010/2011, где занял 20 место. Это уже третий клуб в тренерской карьере Массимо - кроме российского «Спартака» он тренировал греческий АЕК.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Массимо Каррера, Бари
Примерно сопоставимый уровень с чемпионатами Греции и России.