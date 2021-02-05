В авто президента клуба Серии С нашли 200 000 евро, он тут же подал в отставку

В итальянской Серии С скандал. Автомобиль президента «Новары» Марсело Чианчи был остановлен полицией Реджо-Калабрии, и в его кроссовере был обнаружен футляр с 200 000 евро наличными, происхождение этих денег 50-летний функционер не смог объяснить, сообщает La Gazzetta dello Sport. Купюры были спрятаны в коробке полной еды.

Так как Чианчи отказался отвечать на вопросы о деньгах, они были конфискованы, и полиция начала вести расследование. Проработавший чуть больше года на своем посту президенты «Новары» тут же подал в отставку, а пресс-служба клуба поспешила откреститься от Чианчи, заявив, что ФК не имеет отношения к инциденту, и это личное дело уже экс-президента.