Чемпионат Италии. Серия Б 2020-2021
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В авто президента клуба Серии С нашли 200 000 евро, он тут же подал в отставку

05 Февраля 2021, 00:41,

Depositphotos

В итальянской Серии С скандал. Автомобиль президента «Новары» Марсело Чианчи был остановлен полицией Реджо-Калабрии, и в его кроссовере был обнаружен футляр с 200 000 евро наличными, происхождение этих денег 50-летний функционер не смог объяснить, сообщает La Gazzetta dello Sport.  Купюры были спрятаны в коробке полной еды.

Так как Чианчи отказался отвечать на вопросы о деньгах, они были конфискованы, и полиция начала вести расследование. Проработавший чуть больше года на своем посту президенты «Новары» тут же подал в отставку, а пресс-служба клуба поспешила откреститься от Чианчи, заявив, что ФК не имеет отношения к инциденту, и это личное дело уже экс-президента.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Новара, Марсело Чианчи
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