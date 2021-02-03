Галлиани подтвердил заинтересованность «Монцы» в Рибери

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани подтвердил заинтересованность в полузащитнике «Фиоренитны» Франке Рибери.

«Идея подписать Рибери возникла из-за близкой дружбы между Боатенгом и Франком. Если мы выйдем в Серию А, то будем думать о подписании контракта с ним. На данный момент мы выступаем неплохо, но выводы нужно делать после тридцати восьми туров, а не после двадцати. Надеемся подарить этому городу Серию А», - цитирует Галлиани Teleradiostereo.

После двадцати туров «Монца» занимает второе место в турнирной таблице Серии B, отставая от лидирующего «Эмполи» на шесть очков.