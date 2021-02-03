Чемпионат Италии. Серия Б 2020-2021
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Галлиани подтвердил заинтересованность «Монцы» в Рибери

03 Февраля 2021, 20:25,

Global Look Press

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани подтвердил заинтересованность в полузащитнике «Фиоренитны» Франке Рибери.

«Идея подписать Рибери возникла из-за близкой дружбы между Боатенгом и Франком. Если мы выйдем в Серию А, то будем думать о подписании контракта с ним. На данный момент мы выступаем неплохо, но выводы нужно делать после тридцати восьми туров, а не после двадцати. Надеемся подарить этому городу Серию А», - цитирует Галлиани Teleradiostereo.

После двадцати туров «Монца» занимает второе место в турнирной таблице Серии B, отставая от лидирующего «Эмполи» на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Франк Рибери, Адриано Галлиани, Монца
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