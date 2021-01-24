Владимир Газзаев возглавит итальянский клуб

Экс-наставник «Алании» Владимир Газзаев возглавит итальянскую «Сиену».

Как сообщает Radio Siena TV, российский специалист был замечен на трибунах итальянского клуба в компании руководства «Сиены». Отметим, что Газзаев придёт на смену бывшему нападающему сборной Италии Альберто Джилардино, который был отправлен в отставку совсем недавно.

«Сиена» выступает лишь в четвертом по силе итальянском дивизионе, занимая в своей группе третье место из восемнадцати.

Последним местом работы 40-летнего Владимира Газзаева был клуб из Казахстана «Тобол», который он покинул ещё в 2019 году.