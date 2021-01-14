Чемпионат Италии. Серия Б 2020-2021
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​Берлускони госпитализировали из-за проблем с сердцем

14 Января 2021, 17:35,

Depositphotos

Владелец футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони был госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем. Решение о госпитализации 84-летнего итальянского государственного деятеля принял его личный врач Альберто Зангрильо, пишет la Repubblica.

В футбольном мире Берлускони известен главным образом как бывший владелец «Милана». Сильвио управлял «россонери» на протяжении тридцати лет.

«Монца», которой в настоящее время владеет Берлускони, стремительно прогрессирует и уже выступает в Серии Б. Команда претендует на повышение до элитного дивизиона, занимая на текущий момент четвёртое место.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сильвио Берлускони, Монца
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