​Балотелли получил травму на разминке

В понедельник «Монца» проводит гостевой матч Серии Б против «Лечче». Как сообщает DAZN, на разминке перед игрой мышечную травму левой ноги получил нападающий Марио Балотелли.

Место Балотелли в стартовом составе перешло к Кристиану Гюткьеру, а получивший повреждение форвард не попал даже в число запасных.

Напомним, Марио Балотелли дебютировал за «Монцу» тридцатого декабря. Форвард забил за свой новый клуб первым же касанием и помог команде разгромить «Салернитану» (3:0), которая начинала игру в качестве лидера Серии Б.

«Монца» подписала Балотелли в декабре в качестве свободного агента.