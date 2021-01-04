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​Балотелли получил травму на разминке

04 Января 2021, 18:47,

Depositphotos

В понедельник «Монца» проводит гостевой матч Серии Б против «Лечче». Как сообщает DAZN, на разминке перед игрой мышечную травму левой ноги получил нападающий Марио Балотелли.

Место Балотелли в стартовом составе перешло к Кристиану Гюткьеру, а получивший повреждение форвард не попал даже в число запасных.

Напомним, Марио Балотелли дебютировал за «Монцу» тридцатого декабря. Форвард забил за свой новый клуб первым же касанием и помог команде разгромить «Салернитану» (3:0), которая начинала игру в качестве лидера Серии Б.

«Монца» подписала Балотелли в декабре в качестве свободного агента.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Марио Балотелли, Монца
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