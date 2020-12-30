​Балотелли забил за «Монцу» первым касанием

Мы уже сообщали о том, что нападающий Марио Балотелли забил за «Монцу» уже на четвёртой минуте своего дебютного матча. Оказалось, что форвард отличился за новый клуб в Серии Б первым же своим касанием. Об этом сообщают эксперты футбольной статистики из Opta.

Отмечается, что ранее только один раз в своей карьере Балотелли забил в своей дебютной игре в новой лиге. Это случилось в поединке за «Ниццу» в сентябре 2016 года.

Напомним, Марио Балотелли стал футболистом «Монцы» три недели назад. Клуб подписал одиозного форварда на правах свободного агента. Владельцем «Монцы» является Сильвио Берлускони.