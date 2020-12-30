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​Балотелли забил за «Монцу» первым касанием

30 Декабря 2020, 19:45,

Depositphotos

Мы уже сообщали о том, что нападающий Марио Балотелли забил за «Монцу» уже на четвёртой минуте своего дебютного матча. Оказалось, что форвард отличился за новый клуб в Серии Б первым же своим касанием. Об этом сообщают эксперты футбольной статистики из Opta.

Отмечается, что ранее только один раз в своей карьере Балотелли забил в своей дебютной игре в новой лиге. Это случилось в поединке за «Ниццу» в сентябре 2016 года.

Напомним, Марио Балотелли стал футболистом «Монцы» три недели назад. Клуб подписал одиозного форварда на правах свободного агента. Владельцем «Монцы» является Сильвио Берлускони.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Марио Балотелли, Монца
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Комментарии (1)
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0
Underdog
30 Декабря 2020, 20:12

Ну так игрок то ВЕЛИКИЙ

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