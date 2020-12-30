Балотелли дебютировал за «Монцу» и почти сразу забил

Нападающий Марио Балотелли в среду вечером дебютировал за «Монцу». Он вышел на поле с первых минут в матче Серии Б против «Салернитаны». Чтобы открыть счёт своим голам в новом клубе, Балотелли не понадобилось много времени – он забил на четвёртой минуте.

Напомним, Балотелли подписал контракт с «Монцей» приблизительно три недели назад. Итальянские СМИ писали о том, что Марио посадили на жёсткую диету, и за прошедший период он сбросил пять килограммов.

В случае победы «Монца» сократит отставание в таблице от лидирующей «Салернитаны» до двух зачётных баллов.