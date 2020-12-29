В среду вечером Марио Балотелли имеет шанс дебютировать за «Монцу», которая выступает в Серии Б. Команде, занимающей четвёртое место в турнирной таблице, предстоит ключевой поединок против лидера в лице «Салернитаны».

Как сообщает Sport Mediaset, после подписания контракта с «Монцей» Балотелли посадили на жёсткую диету. Футболист потерял пять килограммов всего лишь за двадцать дней.

Отмечается, что Балотелли должен был каждое утро присылать генеральному директору клуба Адриано Галлиани фотографию из ванной с показателями на весах.

Напомним, Марио Балотелли подписал контракт с «Монцей» три недели назад. Форвард полгода находился без клуба.