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​Балотелли посадили на жёсткую диету

29 Декабря 2020, 23:54,

Depositphotos

В среду вечером Марио Балотелли имеет шанс дебютировать за «Монцу», которая выступает в Серии Б. Команде, занимающей четвёртое место в турнирной таблице, предстоит ключевой поединок против лидера в лице «Салернитаны».

Как сообщает Sport Mediaset, после подписания контракта с «Монцей» Балотелли посадили на жёсткую диету. Футболист потерял пять килограммов всего лишь за двадцать дней.

Отмечается, что Балотелли должен был каждое утро присылать генеральному директору клуба Адриано Галлиани фотографию из ванной с показателями на весах.

Напомним, Марио Балотелли подписал контракт с «Монцей» три недели назад. Форвард полгода находился без клуба.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Марио Балотелли, Монца
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