Боатенг: «Ни один белый не поддерживал меня в битве с расизмом»

Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг в очередной раз высказался на тему расизма в современном мире.

«Ни один белый не говорил мне, что хочет поддержать меня в битве с расизмом. Одни воздерживаются из-за страха, другие считают, что выгоднее не лезть в те дела, которые их не касаются. Белые ответственны за всё это. Если они будут чаще говорить об этом, то к нам бы больше прислушивались.

Да, вы можете сказать, что зародилось новое движение по борьбе с расизмом, но я считаю, что сделано слишком мало», - цитирует Боатенга Corrie.it.

33-летний Боатенг присоединился к «Монце» 28 сентября, за это время он успел сыграть одиннадцать матчей за клуб, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.