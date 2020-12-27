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Боатенг: «Ни один белый не поддерживал меня в битве с расизмом»

27 Декабря 2020, 17:36,

twitter.com

Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг в очередной раз высказался на тему расизма в современном мире.

«Ни один белый не говорил мне, что хочет поддержать меня в битве с расизмом. Одни воздерживаются из-за страха, другие считают, что выгоднее не лезть в те дела, которые их не касаются. Белые ответственны за всё это. Если они будут чаще говорить об этом, то к нам бы больше прислушивались.

Да, вы можете сказать, что зародилось новое движение по борьбе с расизмом, но я считаю, что сделано слишком мало», - цитирует Боатенга Corrie.it.

33-летний Боатенг присоединился к «Монце» 28 сентября, за это время он успел сыграть одиннадцать матчей за клуб, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кевин-Принс Боатенг
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Комментарии (2)
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snk6565
27 Декабря 2020, 18:39

Чем меньше значимость игрока...тем больше рассуждений на вселенские темы...бросай расисткую Европу и езжай на историческую родину....чё нет????...о как

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oleguer
27 Декабря 2020, 18:25

почему слово "черный" является проявлением расизма, а слово "белый" нет? Если уж параноить, то по полной! Давайте Боатенга запишем в расисты! Чего он оскорбляет нас?! 100 матчей дисквалификация!

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