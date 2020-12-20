В Серии С из-за коронавируса команда играет с 9 футболистами в составе

Матч Серии С «Казертана» - «Витербезе» едва не был сорван визитом представителей местных органов здравоохранения, которые провели тестирование футболистов «Казертаны», у которых были отрицательные анализы на коронавирус, но была повышенная температура, сообщает ITASportPress.

Начало матча было задержано на 45 минут, и «Казертане» пришлось выпустить на поле всего 9 игроков, так как остальные больны коронавирусом, а футболисты молодежной команды не заявлены, так как соревнования примавер прерваны из-за пандемии.

Примечательно, что руководство «Витербезе» неоднократно отвечало отказом на просьбы соперника о переносе этого матча.