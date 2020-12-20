Чемпионат Италии. Серия Б 2019-2020
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В Серии С из-за коронавируса команда играет с 9 футболистами в составе

20 Декабря 2020, 21:13,

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Матч Серии С «Казертана» - «Витербезе» едва не был сорван визитом представителей местных органов здравоохранения, которые провели тестирование футболистов «Казертаны», у которых были отрицательные анализы на коронавирус, но была повышенная температура, сообщает ITASportPress.

Начало матча было задержано на 45 минут, и «Казертане» пришлось выпустить на поле всего 9 игроков, так как остальные больны коронавирусом, а футболисты молодежной команды не заявлены, так как соревнования примавер прерваны из-за пандемии.

Примечательно, что руководство «Витербезе» неоднократно отвечало отказом на просьбы соперника о переносе этого матча.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: коронавирус в Италии, Казертана, Витербезе
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