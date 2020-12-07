Нападающий Марио Балотелли стал игроком «Монцы», выступающей во втором по силе итальянском дивизионе.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с итальянцем рассчитано до 30 июня 2021 года. Балотелли будет выступать за «Монцу» под 45-м номером.

Отметим, что владельцем «Монцы» является Сильвио Берлускони.

Последним клубом 30-летнего нападающего была «Брешия», за которую он выступал с августа 2019 по июль 2020 года, за это время Балотелли успел сыграть девятнадцать матчей за клуб во всех турнирах и забил пять голов.

В активе «Монцы» четырнадцать очков после десяти туров и девятое место в итальянской Серии B.