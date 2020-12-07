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07 Декабря 2020, 20:31,
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Нападающий Марио Балотелли стал игроком «Монцы», выступающей во втором по силе итальянском дивизионе.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с итальянцем рассчитано до 30 июня 2021 года. Балотелли будет выступать за «Монцу» под 45-м номером.
Отметим, что владельцем «Монцы» является Сильвио Берлускони.
Последним клубом 30-летнего нападающего была «Брешия», за которую он выступал с августа 2019 по июль 2020 года, за это время Балотелли успел сыграть девятнадцать матчей за клуб во всех турнирах и забил пять голов.
В активе «Монцы» четырнадцать очков после десяти туров и девятое место в итальянской Серии B.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Марио Балотелли, Монца
ах Сильвио.... обманщик , обещал брать в команду только нормальных парней , если этот ,,нормальный ,, то лучше сидите со своей Монцой там где вы есть )))