Нападающий Марио Балотелли прокомментировал предстоящий переход в «Монцу», которая выступает во втором по силе итальянском дивизионе.

«Я благодарен президенту Берлускони и Галлиани за эту возможность. Я сделаю всё, чтобы помочь «Монце» выйти в Серию А», - цитирует Балотелли La Gazzetta dello Sport.

30-летний Балотелли некогда считался очень талантливым футболистом, но на данный момент его карьера складывается не самым лучшим образом из-за непростого характера итальянца.

Последним клубом Балотелли была «Брешия», которую он покинул в июле.

«Монца» с четырнадцатью очками после девяти туров располагается в середине таблицы Серии B.