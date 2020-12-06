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06 Декабря 2020, 17:36,
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Нападающий Марио Балотелли прокомментировал предстоящий переход в «Монцу», которая выступает во втором по силе итальянском дивизионе.
«Я благодарен президенту Берлускони и Галлиани за эту возможность. Я сделаю всё, чтобы помочь «Монце» выйти в Серию А», - цитирует Балотелли La Gazzetta dello Sport.
30-летний Балотелли некогда считался очень талантливым футболистом, но на данный момент его карьера складывается не самым лучшим образом из-за непростого характера итальянца.
Последним клубом Балотелли была «Брешия», которую он покинул в июле.
«Монца» с четырнадцатью очками после девяти туров располагается в середине таблицы Серии B.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Марио Балотелли, Монца