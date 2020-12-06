​Галлиани: «Райола отказался от комиссионных в сделке по Балотелли»

В ближайшее время нападающий Марио Балотелли подпишет краткосрочный контракт до конца сезона с «Монцей». Клуб выступает в Серии Б, его владельцем является Сильвио Берлускони. Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани рассказал о том, как проходили переговоры.

«Из-за травмы Маттиа Финотто мы остались без центрального форварда до конца сезона. Во вторник я поговорил с Берлускони о Балотелли. Он сказал мне идти до конца в этом вопросе, дал мне карт-бланш. Тренер Кристиан Брокки и спортивный директор Филиппо Антонелли тоже были согласны.

Балотелли и Райола были доступны, Мино отказался от каких-либо комиссионных. Мы знали, что придём к соглашению», - цитирует Галлиани La Gazzetta dello Sport.