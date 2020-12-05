​Балотелли нашёл клуб

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05 Декабря 2020, 18:39,
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Известный нападающий Марио Балотелли в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента. Впрочем, в Италии сообщают о том, что форвард уже нашёл себе новый клуб. Речь идёт о «Монце» из Серии Б, принадлежащей Сильвио Берлускони.
Согласно информации Sky Sport Italia, Балотелли начнёт заниматься с командой уже с понедельника. Форвард должен подписать контракт до конца текущего сезона.
«Монца» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице второго по рангу итальянского футбольного дивизиона. Главным тренером команды является экс-футболист «Милана» Кристиан Брокки.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Марио Балотелли, Монца