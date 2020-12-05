​Балотелли нашёл клуб

Известный нападающий Марио Балотелли в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента. Впрочем, в Италии сообщают о том, что форвард уже нашёл себе новый клуб. Речь идёт о «Монце» из Серии Б, принадлежащей Сильвио Берлускони.

Согласно информации Sky Sport Italia, Балотелли начнёт заниматься с командой уже с понедельника. Форвард должен подписать контракт до конца текущего сезона.

«Монца» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице второго по рангу итальянского футбольного дивизиона. Главным тренером команды является экс-футболист «Милана» Кристиан Брокки.