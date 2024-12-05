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«РБ Лейпциг» без проблем разгромил «Айнтрахт»

05 Декабря 2024 • 00:42 Комментировать
РБ Лейпциг
3:0
Айнтрахт Фр
окончен

Противостояние «РБ Лейпцига» и «Айнтрахта» казалось одним из самых интригующих на текущей кубковой стадии. Но «быки» отдали мяч, а сами создали уйму моментов и победили.

На 18-й минуте Беньямин Шешко распечатал ворота соперника, вот только судья усмотрел там вне игры и был прав. Тем не менее, на 31-й минуте он же с передачи Антонио Нусы все же открыл счет.

Нуса дважды ассистировал и после перерыва. Сначала Лои Опенда упрочил задел своей команды, а вскоре он же плотно и точно стрельнул издали.

3:0, «РБ Лейпциг» в следующем раунде.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:0Айнтрахт Фр
(1:0) Шешко Беньямин31'  
(2:0) Опенда Лои50'  
(3:0) Опенда Лои58'  
Вандервоордт МаартенЗайвальд Николас  45'Орбан ВиллиГертрейда ЛютсхарелХенрихс БенджаминБаумгартнер КристофВермерен АртурАйдара Амаду 71' (Шлагер Ксавер ( 71') Нуса Антонио 84' (Клостерманн Лукас ( 84') Шешко Беньямин 76' (Андре Силва ( 76') Опенда Лои
Запасные: Faik SakarКампль КевинЯтта НухаГебель ВиггоГулачи ПетерЦингерле Леопольд
Трапп КевинКоллинс Ннамди 55' (Нкунку Нильс ( 55') ТутаКох Робин 66' (Хёйлунн Оскар ( 66') Кристенсен РасмусГётце Марио 55' (Кнауфф Ансгар ( 55') Ларссон Хуго 46' (Шаиби Фарес ( 46') Схири ЭльесБраун Натаниэль 82' (Дауд Махмуд ( 82'  87') Экитике УгоМармуш Омар
Запасные: Матанович ИгорьУзун КанЧендлер ТимотиСантос Кауа
04 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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Ставка и прогноз на матч РБ Лейпциг — Айнтрахт Франкфурт Кубка Германии — 4 декабря 2024
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