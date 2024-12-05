«РБ Лейпциг» без проблем разгромил «Айнтрахт»

Противостояние «РБ Лейпцига» и «Айнтрахта» казалось одним из самых интригующих на текущей кубковой стадии. Но «быки» отдали мяч, а сами создали уйму моментов и победили.

На 18-й минуте Беньямин Шешко распечатал ворота соперника, вот только судья усмотрел там вне игры и был прав. Тем не менее, на 31-й минуте он же с передачи Антонио Нусы все же открыл счет.

Нуса дважды ассистировал и после перерыва. Сначала Лои Опенда упрочил задел своей команды, а вскоре он же плотно и точно стрельнул издали.

3:0, «РБ Лейпциг» в следующем раунде.