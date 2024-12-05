«РБ Лейпциг» без проблем разгромил «Айнтрахт»

Противостояние «РБ Лейпцига» и «Айнтрахта» казалось одним из самых интригующих на текущей кубковой стадии. Но «быки» отдали мяч, а сами создали уйму моментов и победили.
На 18-й минуте Беньямин Шешко распечатал ворота соперника, вот только судья усмотрел там вне игры и был прав. Тем не менее, на 31-й минуте он же с передачи Антонио Нусы все же открыл счет.
Нуса дважды ассистировал и после перерыва. Сначала Лои Опенда упрочил задел своей команды, а вскоре он же плотно и точно стрельнул издали.
3:0, «РБ Лейпциг» в следующем раунде.
Протокол игры
|(1:0) Шешко Беньямин31'
|(2:0) Опенда Лои50'
|(3:0) Опенда Лои58'
Вандервоордт Маартен•Зайвальд Николас• 45'Орбан Вилли•Гертрейда Лютсхарел•Хенрихс Бенджамин•Баумгартнер Кристоф•Вермерен Артур•Айдара Амаду71' (Шлагер Ксавер (71') •Нуса Антонио84' (Клостерманн Лукас (84') •Шешко Беньямин76' (Андре Силва (76') •Опенда Лои
Трапп Кевин•Коллинс Ннамди55' (Нкунку Нильс (55') •Тута•Кох Робин66' (Хёйлунн Оскар (66') •Кристенсен Расмус•Гётце Марио55' (Кнауфф Ансгар (55') •Ларссон Хуго46' (Шаиби Фарес (46') •Схири Эльес•Браун Натаниэль82' (Дауд Махмуд (82') • 87'Экитике Уго•Мармуш Омар
Запасные: Матанович Игорь•Узун Кан•Чендлер Тимоти•Сантос Кауа
04 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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