«Проклятье Кейна»: Фанаты после вылета «Баварии» атаковали форварда, хоть он и не играл

«Бавария» вылетела из Кубка Германии уже в 1/8 финала, проиграв дома «Байеру» со счётом 0:1. Ключевым в этой игре стало удаление Мануэля Нойера, случившееся уже на 17-й минуте.

Форвард Гарри Кейн не играл из-за повреждения. Тем не менее, после игры футбольные фанаты атаковали англичанина в социальных сетях. На этот факт обратил внимание портал Goal.

«Ещё один потерянный трофей с бестрофейным Кейном», - написал один из болельщиков.

«Проклятье Кейна существует», - написал другой фанат.

«Это Кейн, ребята. Он – проклятье», - ещё одно мнение из соцсетей.

«Кейн должен уйти на пенсию без титулов», - написал любитель футбола.

«Бавария» после прихода Гарри Кейна летом 2023 года не выиграла ни одного трофея. Кейн в своей карьере ещё ни разу не брал трофей.