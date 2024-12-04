Алонсо – о победе над «Баварией»: «Горжусь своей командой»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо гордится своей командой за победу над «Баварией» (1:0) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Я очень горжусь парнями. Иногда неважно как вы побеждаете, главное – результат. Мы видели все матчи «Баварии», обычно они просто сметают своего соперника, нелегко выстоять против них. Это был сложный матч для игроков, они отдали все силы», - цитирует Алонсо Get German Football News.

Отметим, что «Байер» большую часть встречи играл в большинстве после того, как на 17-й минуте красную карточку за фол за пределами штрафной площади получил голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер.