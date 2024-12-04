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Кубок Германии

Алонсо: «Победить «Баварию» на их стадионе – это нечто особенное»

04 Декабря 2024 • 11:04 Комментировать
Бавария
0:1
Байер Л

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о победе над «Баварией» (1:0) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Это был очень важный вечер для нас. Победить «Баварию», которая невероятна сильна в этом сезоне, на её стадионе – это нечто особенное. Сейчас мы очень счастливы», – приводит слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

«Байер», являющийся действующим обладателем Кубка Германии и Бундеслиги, занимает третье место в турнирной таблице национального чемпионата, а отставание от лидирующей «Баварии» составляет уже семь зачётных баллов.

В субботу, 7-го декабря, подопечные Алонсо примут на своём стадионе «Санкт-Паули».

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Бавария Хаби Алонсо Байер ещё теги

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