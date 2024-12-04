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Кубок Германии

Андрих – о победе над «Баварией»: «Мы играли плохо, но мне всё равно»

04 Декабря 2024 • 10:55 Комментировать
Бавария
0:1
Байер Л

Полузащитник леверкузенского «Байера» Роберт Андрих прокомментировал победу над «Баварией» (1:0) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Судя по тому, как складывалась игра, красная карточка Нойера ни на что не повлияла. Мы не смогли взять игру под контроль, учитывая, что имели на одного игрока больше, но сейчас мне на это всё равно, потому что мы идём дальше. Сегодня наша игра выглядела не самым лучшим образом, но это Кубок Германии, здесь нет времени на раскачку», – цитирует Андриха kicker.

Отметим, что Нойер получил красную карточку в самом начале матча, нарушив правила на Фримпонге за пределами штрафной площади.

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