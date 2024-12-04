Киммих – о поражении от «Байера»: «Мы проиграли не из-за удаления»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение от леверкузенского «Байера» (0:1) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Красная карточка не стала ключевым моментом, это не может быть оправданием для нас. Мы бы не были сильно лучше и активнее и в полном составе. Мы просто не воспользовались своими шансами, особенно это касается стандартов, и плохо действовали в обороне в моменте с пропущенным голом. Если посмотреть на нашу игру, то в целом нам не за что себя винить, кроме плохой реализации, но сейчас это ничего не изменит», - цитирует Киммиха Sky Sports.

Отметим, что первую красную карточку в карьере в самом начале матча получил голкипер «Баварии» Мануэль Нойер.