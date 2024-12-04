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Кубок Германии

Сане прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии

04 Декабря 2024 • 06:59 Комментировать
Бавария
0:1
Байер Л

Вингер «Баварии» Лерой Сане оценил игру команды в проигранном матче Кубка Германии против «Байера» (0:1).

На 17-й минуте Мануэль Нойер получил красную карточку и оставил мюнхенцев в меньшинстве, а во втором тайме гости забили единственный гол и оформили выход в четвертьфинал.

«Мы провели хорошую игру, проявили характер, и болельщики оказывали великолепную поддержку. Мы можем гордиться проявленным духом, особенно учитывая уровень «Байера». 

Конечно, проигрыш очень неприятен, ведь мы вылетели из Кубка, но мы знаем, что можем выиграть следующие десять матчей. Мы продолжаем борьбу в Бундеслиге и Лиге чемпионов, у нас серьёзные цели. Нужно просто идти дальше», – сказал в беседе с ESPN Сане.

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Евро-Футбол.Ру,
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