Компани высказался о поражении «Баварии» от «Байера»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал комментарий после вылета команды из Кубка Германии.

Мюнхенцы уступили в родных стенах «Байеру» на стадии 1/8 финала (0:1). С 17-й минуты коллектив Компани играл вдесятером – с поля был удалён вратарь Мануэль Нойер. Судьба встречи решилась на 69-й минуте, когда «фармацевты» забили единственный гол.

«Конечно, вылетать очень неприятно. Красная карточка оказала влияние, но наши игроки смотрелись хорошо и проявили характер. Мне довелось принимать участие во многих матчах, где моя команда оставалась в меньшинстве, и я прекрасно знаю, как это тяжело.

У меня смешанные чувства: с одной стороны, мы уже не сможем выиграть Кубок Германии в этом сезоне, с другой – мы отлично выступили, были активны в меньшинстве, создавали моменты. Впереди много побед, если продолжим в том же духе», – приводит Bayern & Germany слова Компани.