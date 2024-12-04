Нойер прокомментировал своё удаление: «Я извинился»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер удалился уже на 17-й минуте матча Кубка Германии против «Байера» (0:1).

Команда Венсана Компани не справилась с «фармацевтами» без капитана и завершила выступление в турнире уже на стадии 1/8 финала. Единственный гол был забит на 69-й минуте.

«Моя красная карточка решила исход игры. Очень обидно, мне жаль. Безусловно, это огромное разочарование. После удаления команде пришлось непросто. Ребята старались изо всех сил, их нельзя винить. Я извинился перед ними.

Я не пытался причинить вред ему [Жереми Фримпонгу] – я хотел забрать мяч, но не успел. Это была ошибка, я вынужден её принять», – цитирует Bayern & Germany Нойера.