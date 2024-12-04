«Бавария» впервые при Компани проиграла дома

Матч Кубка Германии между «Баварией» и «Байером» завершился поражением хозяев поля – 0:1.

Мюнхенцы остались в меньшинстве на 17-й минуте встречи из-за удаления Мануэля Нойера. В оставшееся время зрители увидели только один гол – его забил Нейтан Телла во втором тайме.

Это поражение стало для «Баварии» первым под руководством главного тренера Венсана Компани, занявшего должность перед началом сезона. Ранее команда бельгийца уступала «Астон Вилле» (0:1) и «Барселоне» (1:4), но оба поединка прошли на выезде.

В Бундеслиге «Бавария» по-прежнему не проигрывает ни на своём, ни на чужих полях.