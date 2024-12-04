«Бавария» пять сезонов подряд не может пройти дальше 1/4 финала Кубка Германии

«Бавария» снова завершила выступление в Кубке Германии на ранней стадии, уступив в родных стенах «Байеру» (0:1).

Уже на 17-й минуте встречи 1/8 финала красную карточку перед собой увидел капитан мюнхенцев Мануэль Нойер. Гости воспользовались численным преимуществом и добыли победу благодаря голу Нейтана Теллы на 69-й минуте.

Таким образом, «Баварии» уже в пятом сезоне кряду не удастся выиграть Кубок Германии – за этот период команда ни разу не выходила дальше четвертьфинала, а в трёх случаях останавливалась уже во втором раунде.

Последний триумф мюнхенского гранда в Кубке страны датирован 2020 годом – тогда в финале был обыгран всё тот же «Байер» (4:2).