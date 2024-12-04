Хаби Алонсо приблизился к рекорду Гвардиолы и ван Галя

«Байер» одолел «Баварию» в матче 1/8 финала Кубка Германии (1:0).

«Фармацевты» добились победы в Мюнхене благодаря голу Нейтана Теллы на 69-й минуте. Коллектив Венсана Компани играл вдесятером с 17-й минуты – красную карточку получил голкипер Мануэль Нойер.

По данным Opta, Хаби Алонсо выиграл все девять матчей в Кубке Германии в качестве тренера. Рулевой леверкузенцев вплотную приблизился к современному рекорду Луи ван Галя и Хосепа Гвардиолы, которые победили в своих первых десяти встречах турнира.

Напомним, «Байер» стал победителем прошлого розыгрыша Кубка Германии. В финале был обыгран «Кайзерслаутерн» – 1:0.