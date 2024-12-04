Быстрое и уникальное удаление Нойера помешало «Баварии» пройти «Байер»

В главном матче текущей стадии Кубка Германии встретились «Бавария» и «Байер».

Хозяевам пришлось крайне непросто после первого в карьере удаления вратаря Мануэля Нойера. Капитан на 17-й минуте срубил Жереми Фримпонга за штрафной, срывая выход один на один. Быструю атаку провели гости, Фримпонг после передачи Флориана Вирца пробивал метров с восьми с левого края штрафной, однако сменщик Нойера, Даниэль Перец ногами не пустил мяч в ближний угол. Леон Горецка после навеса Йозуа Киммиха со штрафного с правого фланга пробил головой под перекладину - голкипер спас свои ворота.

Во втором тайме Фримпонг получил мяч на правом фланге и прострелил во второй темп, Вирц пробил низом в дальний угол метров с 13, но снаряд прокатился рядом со штангой. На 69-й минуте Алехандро Гримальдо с левого фланга исполнил подачу в штрафную хозяев, Нейтан Телла открылся между защитников и головой послал мяч в дальний угол - 0:1. В концовке Фримпонг завершил контратаку «Байера» ударом из пределов штрафной в перекладину, однако у голландца был зафиксирован офсайд.

«Байер» выбил из турнира лидера Бундеслиги.