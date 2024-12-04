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Кубок Германии

Быстрое и уникальное удаление Нойера помешало «Баварии» пройти «Байер»

04 Декабря 2024 • 00:44 Комментировать
Бавария
0:1
Байер Л
окончен

В главном матче текущей стадии Кубка Германии встретились «Бавария» и «Байер».

Хозяевам пришлось крайне непросто после первого в карьере удаления вратаря Мануэля Нойера. Капитан на 17-й минуте срубил Жереми Фримпонга за штрафной, срывая выход один на один. Быструю атаку провели гости, Фримпонг после передачи Флориана Вирца пробивал метров с восьми с левого края штрафной, однако сменщик Нойера, Даниэль Перец ногами не пустил мяч в ближний угол. Леон Горецка после навеса Йозуа Киммиха со штрафного с правого фланга пробил головой под перекладину - голкипер спас свои ворота.

Во втором тайме Фримпонг получил мяч на правом фланге и прострелил во второй темп, Вирц пробил низом в дальний угол метров с 13, но снаряд прокатился рядом со штангой. На 69-й минуте Алехандро Гримальдо с левого фланга исполнил подачу в штрафную хозяев, Нейтан Телла открылся между защитников и головой послал мяч в дальний угол - 0:1. В концовке Фримпонг завершил контратаку «Байера» ударом из пределов штрафной в перекладину, однако у голландца был зафиксирован офсайд.

«Байер» выбил из турнира лидера Бундеслиги.

Протокол игры  
Бавария0:1Байер Л
  69'Телла Нейтан (0:1)
Нойер Мануэль  17'Лаймер Конрад 73' (Боэ Саша ( 73') Упамекано Дайо  13'Мин-Чжэ Ким 84' (Тель Матис ( 84') Дэвис АльфонсоКиммих ЙозуаГорецка Леон  52' 73' (Павлович Александр ( 73') Сане Лерой 19' (Перец Даниэль ( 19') Олисе МайклКоман Кингсли 73' (Гнабри Серж ( 73') Мусиала Джамал
Запасные: Ибрагимович АрийонУльрайх СвенМюллер ТомасГеррейру РафаэлДайер Эрик
Коварж Матей  78'Мукиэле Норди 61' (Артур I ( 61') Та ДжонатанТапсоба Эдмон  13'Инкапье ПьероАндрих Роберт 46' (Шик Патрик ( 46'Телла Нейтан 61') Фримпонг ЖеремиДжака ГранитПаласиос ЭсекиэльГримальдо АлехандроВирц Флориан  22'
Запасные: Градецки ЛукашГарсия АлешБелосьян ЖенуэльТеррье МартенСтепанов Артём IIОниэка Францис
03 декабря. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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