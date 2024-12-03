Дальше пройдёт только один: «Бавария» и «Байер» объявили составы

Во вторник вечером «Бавария» и «Байер» проведут матч в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Стартовые составы команд уже известны, и мы приводим их ниже.

Наставник «Баварии» Венсан Компани решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Нойер, Лаймер, Упамекано, Мин-Чжэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Мусиала, Коман, Олисе, Сане.

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо, в свою очередь, включил в стартовый состав следующих футболистов: Коварж, Инкапье, Та, Тапсоба, Мукиэле, Джака, Паласиос, Андрих, Гримальдо, Фримпонг, Вирц.

Матч «Бавария» - «Байер» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.