«Бавария» – «Байер»: Какие стартовые составы выберут Компани и Алонсо

В 1/8 финала Кубка Германии мюнхенская «Бавария» сыграет против леверкузенского «Байера». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на этот матч.

«Бавария»: Нойер (вр), Дэвис, Мин-Чжэ, Дайер, Лаймер, Горецка, Киммих, Коман, Мусиала, Олисе, Мюллер.

«Байер»: Градецки (вр), Инкапье, Та, Тапсоба, Мукиэле, Джака, Паласиос, Гримальдо, Вирц, Фримпонг, Телла.

У «Баварии» травмированы Йосип Станишич, Хироки Ито, Жоау Пальинья, Александар Павлович, Гарри Кейн; у «Байера» – Амин Адли, Йонас Хофманн, Мартен Террье, Виктор Бонифасе.

На выходных в рамках чемпионата Германии «Бавария» отыгралась против дортмундской «Боруссии» (1:1), а «Байер» одержал победу над берлинским «Унионом» (2:1).

В сентябре «Бавария» и «Байер» сыграли в очном матче Бундеслиги 1:1. В 1/16 финала Кубка Германии «Байер» выбил «Эльверсберг» (3:0), а «Бавария» выиграла у «Манйца» (4:0).

«Бавария» и «Байер» сыграют между собой сегодня, 3 декабря, в Мюнхене на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов