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Кубок Германии

Алонсо – о матче с «Баварией»: «В отдельной игре может произойти хоть что»

02 Декабря 2024 • 21:27 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.75 X 4.05 2 4.30
03.12 22:45

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пообщался с журналистами перед матчем против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.

«Кубок Германии – это всегда особенное соревнование. Матч в Мюнхене, вероятно, является самым сложным испытанием, с которым вы можете столкнуться в Кубке Германии, это большой матч для всех. Мы знаем, как тяжело играть на их стадионе, учитывая выступления «Баварии» в этом сезоне. Но это одна отдельная игра, а значит всё может случиться, мы будем бороться», – сказал Алонсо на предматчевой пресс-конференции.

Встреча между «Баварией» и «Байером» состоится завтра, 3-го декабря.

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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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