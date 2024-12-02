Алонсо – о матче с «Баварией»: «В отдельной игре может произойти хоть что»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пообщался с журналистами перед матчем против мюнхенской «Баварии» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.

«Кубок Германии – это всегда особенное соревнование. Матч в Мюнхене, вероятно, является самым сложным испытанием, с которым вы можете столкнуться в Кубке Германии, это большой матч для всех. Мы знаем, как тяжело играть на их стадионе, учитывая выступления «Баварии» в этом сезоне. Но это одна отдельная игра, а значит всё может случиться, мы будем бороться», – сказал Алонсо на предматчевой пресс-конференции.

Встреча между «Баварией» и «Байером» состоится завтра, 3-го декабря.