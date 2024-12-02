Алонсо – о травме Кейна: «У «Баварии» по два игрока на каждую позицию»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о травме нападающего «Баварии» Гарри Кейна перед матчем против мюнхенцев в 1/8 финала Кубка Германии.

«Конечно, Кейн – это важный игрок, но у них много вариантов, включая Мюллера, Гнабри, Олисе, Теля. На каждой позиции в «Баварии» есть по два игрока, Олисе и Сане справа, Гнабри и Коман слева. Посмотрим, что будет завтра. Я не знаю, как они будут строить свою игру без Кейна, но это не то, что зависит от нас», - сказал Алонсо на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «Баварией» и «Байером» состоится завтра, 3-го декабря, в 22:45 по московскому времени.