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Компани перед матчем с «Байером»: «У них очень сильные нападающие»

02 Декабря 2024 • 13:37 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.75 X 4.05 2 4.30
03.12 22:45

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча против «Байера» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.

«Мы играли почти со всеми командами в Бундеслиге, «Байер» является одной из лучших. У них очень сильные нападающие. «Байер» умеет глубоко обороняться, они делали это в матче против нас в чемпионате. Не знаю, будут ли они выстраивать свою игру в этот раз тем же образом, но мы должны сосредоточиться на себе», – цитирует Компании Bayern&Germany.

Матче между «Баварией» и «Байером» состоится завтра, 3-го декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани Байер ещё теги

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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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