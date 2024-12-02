Компани перед матчем с «Байером»: «У них очень сильные нападающие»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча против «Байера» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.

«Мы играли почти со всеми командами в Бундеслиге, «Байер» является одной из лучших. У них очень сильные нападающие. «Байер» умеет глубоко обороняться, они делали это в матче против нас в чемпионате. Не знаю, будут ли они выстраивать свою игру в этот раз тем же образом, но мы должны сосредоточиться на себе», – цитирует Компании Bayern&Germany.

Матче между «Баварией» и «Байером» состоится завтра, 3-го декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.