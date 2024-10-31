«Бавария» за тайм вынесла оборону «Майнца» и успокоилась

В кубковом матче «Бавария» противостояла «Майнцу» и достаточно легко добилась победы.

На второй минуте вообще без труда вошли гости по левому флангу, в три паса разорвали оборону хозяев, Гарри Кейн принял с левого края в штрафной площади, отпасовал на ход Джамалу Мусиале, который вонзил мяч в сетку ворот, оказавшись один на один с голкипером, - 0:1. Прошёл удар из-за пределов штрафной площади, голкипер хозяев справился и отбил, но почти перед собой, Серж Гнабри был первым на отскоке, нанёс удар почти с угла вратарской, но попал в штангу, повторная попытка и вообще мимо цели. Лерой Сане сместился с правого фланга, сделал заброс на линию вратарской, Кейн выиграл борьбу в воздухе и пробил по воротам головой, голкипер отбил, но опять же точно перед собой, а Мусиала с двух метров вколотил мяч в секут ворот - 0:2. Быструю атаку провели гости после неудачного розыгрыша штрафного в исполнении «Майнца», два в два убежали футболисты «Баварии», Сане получил мяч в штрафной и метров с 15 с левого края уложил мяч в дальний угол - разгром. Конрад Лаймер получил пас на правом углу штрафной площади, домчался почти до лицевой и сильно прострелил вдоль ворот, защитник был первым на мяче, рикошет, голкиперу в руку попал мяч, а потом Мусиала добил мяч в сетку - 0:4.

Второй тайм превратился в формальность, и команды по сути его просто доиграли. «Бавария» уверенно прошла дальше.