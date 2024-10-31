Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Германии

«Бавария» за тайм вынесла оборону «Майнца» и успокоилась

31 Октября 2024 • 00:37 Комментировать
Майнц
0:4
Бавария
окончен

В кубковом матче «Бавария» противостояла «Майнцу» и достаточно легко добилась победы.

На второй минуте вообще без труда вошли гости по левому флангу, в три паса разорвали оборону хозяев, Гарри Кейн принял с левого края в штрафной площади, отпасовал на ход Джамалу Мусиале, который вонзил мяч в сетку ворот, оказавшись один на один с голкипером, - 0:1. Прошёл удар из-за пределов штрафной площади, голкипер хозяев справился и отбил, но почти перед собой, Серж Гнабри был первым на отскоке, нанёс удар почти с угла вратарской, но попал в штангу, повторная попытка и вообще мимо цели. Лерой Сане сместился с правого фланга, сделал заброс на линию вратарской, Кейн выиграл борьбу в воздухе и пробил по воротам головой, голкипер отбил, но опять же точно перед собой, а Мусиала с двух метров вколотил мяч в секут ворот - 0:2. Быструю атаку провели гости после неудачного розыгрыша штрафного в исполнении «Майнца», два в два убежали футболисты «Баварии», Сане получил мяч в штрафной и метров с 15 с левого края уложил мяч в дальний угол - разгром. Конрад Лаймер получил пас на правом углу штрафной площади, домчался почти до лицевой и сильно прострелил вдоль ворот, защитник был первым на мяче, рикошет, голкиперу в руку попал мяч, а потом Мусиала добил мяч в сетку - 0:4.

Второй тайм превратился в формальность, и команды по сути его просто доиграли. «Бавария» уверенно прошла дальше.

Протокол игры  
Майнц0:4Бавария
  2'Мусиала Джамал (0:1)
  37'Мусиала Джамал (0:2)
  45'Сане Лерой (0:3)
  45'Мусиала Джамал (0:4)
Центнер РобинКор Доминик  20'Дженц Мориц  45' 46' (Бель Штефан ( 46') Лайч МаксимКаси Антони 77' (Видмер Сильван ( 77') Мвене ФиллиппАмири Надим 56' (Глейбер Даниэль ( 56') Сано КаисуНебель Пауль  64'Видович Габриэль 46' (Онисиво Карим ( 46') Зиб Арминдо 62' (Вайпер Нельсон ( 62')
Запасные: Хон Хён-СокЧхэ-Сон Ли IIДа Коста ДанниРисс Лассе
Нойер МануэльЛаймер Конрад  43'Дайер Эрик 77' (Ибрагимович Арийон ( 77') Мин-Чжэ Ким 58' (Геррейру Рафаэл ( 58') Дэвис Альфонсо 58' (Горецка Леон ( 58') Киммих ЙозуаПальинья ЖоауСане ЛеройМусиала Джамал 46' (Тель Матис ( 46') Гнабри СержКейн Гарри 46' (Мюллер Томас ( 46')
Запасные: Коман КингслиАсено-Нкили НоэльУльрайх СвенОлисе Майкл
30 октября. Стадион "МЕВА Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Майнц

Новости по матчу

30 Октября
23:44
Мусиала оформил первый хет-трик за «Баварию»
21:49
Мусиала и Сане — в стартовом составе «Баварии» на матч против «Майнца»
29 Октября
17:26
Хорошая ставка и прогноз на матч Майнц — Бавария Кубка Германии — 30 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ «Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель? Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Стало известно, откуда «Реал» узнал о победе Родри в голосовании за «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус
Спортивные новости
«Локомотив» упрочил лидерство на Западе, победив на выезде СКА «Трактор» не оставил шансов «Сибири» в матче КХЛ Ольховский отреагировал на поражение Медведева от Попырина Медведев неожиданно уступил Попырину в Париже Канарейкин ответил, сможет ли Шипачёв набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Гамбург Гамбург
2
1
1.66 4.00 4.60
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Боруссия М Боруссия М
2
1
1.86 3.75 3.75
Видео
Окончен
Падерборн Падерборн
Вердер Вердер
0
1
2.85 3.60 2.24
Видео
Окончен
Герта Герта
Хайденхайм Хайденхайм
2
1
2.65 3.70 2.35
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Бавария Бавария
0
4
6.40 4.60 1.43
Видео
145 мин
Динамо Дрезден Динамо Дрезден
Дармштадт Дармштадт
2
3
2.36 3.65 2.70
Видео
Окончен
Арминия Арминия
Унион Берлин Унион Берлин
2
0
4.10 3.95 1.74
Видео
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Нюрнберг Нюрнберг
2
1
1.41 4.90 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Октября
00:37 · Германия. Кубок
«Бавария» за тайм вынесла оборону «Майнца» и успокоилась
30 Октября
23:44 · Германия. Кубок
Мусиала оформил первый хет-трик за «Баварию»
22:07 · Германия. Кубок
«Фрайбург», «Айнтрахт», «Герта» и «Вердер» прошли в следующий раунд
21:49 · Германия. Кубок
Мусиала и Сане — в стартовом составе «Баварии» на матч против «Майнца»
00:48 · Германия. Кубок
«Штутгарт» прошёл «Кайзерслаутерн», «Хольштайн Киль» выбыл
29 Октября
22:01 · Германия. Кубок
«Байер», «РБ Лейпциг» и «Аугсбург» легко пробились в 1/8 финала Кубка Германии
01 Сентября
18:41 · Германия. Кубок
«Бавария» узнала следующего соперника в Кубке Германии – результаты жеребьёвки
28 Августа
21:03 · Германия. Кубок
«Байер» стал последним участником 1/16 финала Кубка Германии
17 Августа
20:59 · Германия. Кубок
Дортмундская «Боруссия» легко прошла в 1/16 финала Кубка
18:27 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» устроил разгром «Рот-Вайссу»
15:59 · Германия. Кубок
Кейн отреагировал на победу с голом
02:43 · Германия. Кубок
​Мюллер сделал свой быстрейший дубль за всю карьеру в «Баварии»
16 Августа
23:43 · Германия. Кубок
Быстрый дубль Мюллера помог «Баварии» разгромить кубкового соперника
21:15 · Германия. Кубок
«Ульм 1846» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
09 Августа
14:13 · Германия. Кубок
«Матч ТВ» будет показывать Кубок Германии
02 Июня
13:54 · Германия. Кубок
«Бавария», «Боруссия» и «Байер» узнали соперников в Кубке Германии
27 Мая
07:44 · Германия. Кубок
Хаби Алонсо высказался о втором трофее «Байера» 1
25 Мая
23:17 · Германия. Бундеслига
«Байер» – пятый клуб в истории, оформивший золотой дубль в Германии
23:10 · Германия. Бундеслига
«Байер» выиграл столько же трофеев при Алонсо, сколько за предыдущие 119 лет 2
20:30 · Германия. Кубок
«Кайзерслаутерн» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
13:51 · Германия. Кубок
Хаби Алонсо побегал по улицам Берлина
04 Апреля
06:06 · Германия. Кубок
​«Байер» выиграл 35-й матч в сезоне - это повторение абсолютного рекорда клуба
03 Апреля
23:46 · Германия. Кубок
«Байер» стал финалистом Кубка Германии, разгромив «Фортуну» 1
21:15 · Германия. Кубок
«Байер» - «Фортуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
02 Апреля
23:42 · Германия. Кубок
«Кайзерслаутерн» - первый финалист Кубка Германии
Все новости