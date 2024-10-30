Мусиала оформил первый хет-трик за «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала впервые в карьере оформил хет-трик.

21-летний игрок успел отличиться трижды в первом тайме матча Кубка Германии против «Майнца»: атакующий хавбек открыл счёт на 2-й минуте, а затем огорчил хозяев поля на 37-й и 4-й компенсированной. Для Мусиалы это первый хет-трик за «Баварию» и за всю профессиональную карьеру в целом. Ранее Мусиала шесть раз забивал по два мяча за первую команду мюнхенцев в одной игре.

В активе молодой немецкой звезды семь точных ударов в 11 встречах нынешнего сезона за команду Венсана Компани во всех турнирах.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция поединка «Майнц» – «Бавария». Гости забили четыре безответных мяча к перерыву.