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Кубок Германии

Мусиала оформил первый хет-трик за «Баварию»

30 Октября 2024 • 23:44 Комментировать
Майнц
0:4
Бавария
окончен

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала впервые в карьере оформил хет-трик.

21-летний игрок успел отличиться трижды в первом тайме матча Кубка Германии против «Майнца»: атакующий хавбек открыл счёт на 2-й минуте, а затем огорчил хозяев поля на 37-й и 4-й компенсированной. Для Мусиалы это первый хет-трик за «Баварию» и за всю профессиональную карьеру в целом. Ранее Мусиала шесть раз забивал по два мяча за первую команду мюнхенцев в одной игре.

В активе молодой немецкой звезды семь точных ударов в 11 встречах нынешнего сезона за команду Венсана Компани во всех турнирах.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция поединка «Майнц» – «Бавария». Гости забили четыре безответных мяча к перерыву.

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Евро-Футбол.Ру,
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