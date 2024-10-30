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Мусиала и Сане — в стартовом составе «Баварии» на матч против «Майнца»

30 Октября 2024 • 21:49 Комментировать
Майнц
...
Бавария
Через 0 ч. 37 мин.

Сегодня, 30 октября, «Бавария» сыграет в гостях с «Майнцем» в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

Пресс-служба команды опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче.

Стартовый состав «Баварии»: Нойер (вр), Мин Джэ, Дайер, Дэвис, Лаймер, Киммих, Гнабри, Сане, Мусиала, Пальинья, Кейн.

Начало матча между «Майнцем» и «Баварией» запланировано на 22:45 по московскому времени. Следить за ходом всех событий можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

Стоит сказать, что в последнем очном матче «Бавария» разгромила «Майнц» со счетом 8:1.

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Хорошая ставка и прогноз на матч Майнц — Бавария Кубка Германии — 30 октября 2024
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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