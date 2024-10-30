«Штутгарт» прошёл «Кайзерслаутерн», «Хольштайн Киль» выбыл

Подошли к концу некоторые кубковые матчи 1/16 финала в Германии.
«Штутгарт» быстро повел в споре с «Кайзерслаутерном» стараниями Ника Вольтамаде, но на перерыв команды ушли при счете 1:1 (с пенальти отличился Борис Томяк). Крис Фюрих на 76-й минуте принес победу фавориту - 2:1. Другой представитель Бундеслиги, «Хольштайн Киль» покидает турнир после игры с «Кёльном». Тим Лемперте и Лука Вальдшмидт сделали счет 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Вольтемаде Ник14'
|43'Томяк Борис (1:1)
|(2:1) Фюрих Крис76'
Бредлов Фабиан•Штенцель Паскаль87' (Вагноман Жоша (87') •Руо Антони•Чейз Анри•Хендрикс Рамон•Каразор Атакан•Крэтзиг Франс59' (Штиллер Ангело (59') •Ридер Фабиан76' (Левелинг Джейми (76') •Вольтемаде Ник59' (Ундав Дениз (59') •Фюрих Крис 36'76' (Мийо Энцо (76') • 90'Демирович Эрмедин
Краль Юлиан•Эльведи Ян•Luca Sirch79' (Рашль Тобиас (79') • 80'Хеуэр Яннис•Циммер Жан•Векессер Эрик• 86'Риттер Марлон 62'79' (Leon Robinson (79') •Томяк Борис•Йокота Дайсуке85' (Тачи Ричмонд (85') •Ахе Рагнар59' (Опоку Аарон (59') •Редондо Кенни59' (Ганслик Даниэль (59') 90'
Запасные: Калоч Филип•Спахич Авдо•Аремю Афииз•Florian Kleinhansl
29 октября. Стадион "МХП-Арена".
Протокол игры
|(1:0) Лемперте Тим 8'
|(2:0) Вальдшмидт Лука 84'
|(3:0) Вальдшмидт Лука 90'
Швебе Марвин • Хайнц Доминик • Хюберс Тимо • Julian Pauli • Тилманн Ян • Пакарада Леарт • 90'Гусенбашич Денис 44' 90' ( Обуз Марвин ( 90') • Мартель Эрик • Любичич Деян 77' ( Вальдшмидт Лука ( 77') • Лемперте Тим 90' ( Олесен Матиас ( 90') • Майна Линтон
Запасные: Карстенсен Расмус • Бакатуканда Элиас • Jaka Cuber Potocnik • Тиггес Штеффен • Дитц Флориан • Урбиг Йонас
Вайнер Тимон • Ивежич Марко • Эррас Патрик 46' ( Розенбоом Лассе ( 46') • Гешвилль Макс • Беккер Тимо 71' ( Пухач Тымотеуш ( 71') • Порат Финн 52' 84' ( Пихлер Бенедикт ( 84') • Шульц Марвин 61' ( Кнудсен Магнус ( 61') • Гигович Армин • 37'Скрибски Стивен 60' ( Арп Янн-Фите ( 60' ) • 79'Матино Сюто • 75'Харрис Фил
Запасные: Яворчек Доминик • Ремберг Николай • Дене Томас • Коменда Марко
29 октября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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