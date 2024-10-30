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Кубок Германии

«Штутгарт» прошёл «Кайзерслаутерн», «Хольштайн Киль» выбыл

30 Октября 2024 • 00:48 Комментировать
Штутгарт
2:1
Кайзерслаутерн
окончен

Подошли к концу некоторые кубковые матчи 1/16 финала в Германии.

«Штутгарт» быстро повел в споре с «Кайзерслаутерном» стараниями Ника Вольтамаде, но на перерыв команды ушли при счете 1:1 (с пенальти отличился Борис Томяк). Крис Фюрих на 76-й минуте принес победу фавориту - 2:1. Другой представитель Бундеслиги, «Хольштайн Киль» покидает турнир после игры с «Кёльном». Тим Лемперте и Лука Вальдшмидт сделали счет 3:0.

Протокол игры  
Штутгарт2:1Кайзерслаутерн
(1:0) Вольтемаде Ник14'  
  43'Томяк Борис (1:1)
(2:1) Фюрих Крис76'  
Бредлов ФабианШтенцель Паскаль 87' (Вагноман Жоша ( 87') Руо АнтониЧейз АнриХендрикс РамонКаразор АтаканКрэтзиг Франс 59' (Штиллер Ангело ( 59') Ридер Фабиан 76' (Левелинг Джейми ( 76') Вольтемаде Ник 59' (Ундав Дениз ( 59') Фюрих Крис  36' 76' (Мийо Энцо ( 76'  90') Демирович Эрмедин
Запасные: Миттельштедт МаксимилианНюбель АлександрАль-Дахиль АминТуре Эль Билал
Краль ЮлианЭльведи ЯнLuca Sirch 79' (Рашль Тобиас ( 79'  80') Хеуэр ЯннисЦиммер ЖанВекессер Эрик  86'Риттер Марлон  62' 79' (Leon Robinson ( 79') Томяк БорисЙокота Дайсуке 85' (Тачи Ричмонд ( 85') Ахе Рагнар 59' (Опоку Аарон ( 59') Редондо Кенни 59' (Ганслик Даниэль ( 59'  90')
Запасные: Калоч ФилипСпахич АвдоАремю АфиизFlorian Kleinhansl
29 октября. Стадион "МХП-Арена".
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Протокол игры 
Кёльн3:0Хольштайн Киль
(1:0) Лемперте Тим 8'  
(2:0) Вальдшмидт Лука 84'  
(3:0) Вальдшмидт Лука 90'  
Швебе Марвин  Хайнц Доминик  Хюберс Тимо  Julian Pauli  Тилманн Ян  Пакарада Леарт   90'  Гусенбашич Денис   44'   90' (Обуз Марвин (   90' Мартель Эрик  Любичич Деян   77' (Вальдшмидт Лука (   77' Лемперте Тим   90' (Олесен Матиас (   90' Майна Линтон
Запасные: Карстенсен Расмус  Бакатуканда Элиас  Jaka Cuber Potocnik  Тиггес Штеффен  Дитц Флориан  Урбиг Йонас
Вайнер Тимон  Ивежич Марко  Эррас Патрик   46' (Розенбоом Лассе (   46' Гешвилль Макс  Беккер Тимо   71' (Пухач Тымотеуш (   71' Порат Финн   52'   84' (Пихлер Бенедикт (   84' Шульц Марвин   61' (Кнудсен Магнус (   61' Гигович Армин   37'  Скрибски Стивен   60' (Арп Янн-Фите (   60'   79' Матино Сюто   75'  Харрис Фил
Запасные: Яворчек Доминик  Ремберг Николай  Дене Томас  Коменда Марко
 29 октября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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