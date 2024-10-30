«Штутгарт» прошёл «Кайзерслаутерн», «Хольштайн Киль» выбыл

Подошли к концу некоторые кубковые матчи 1/16 финала в Германии.

«Штутгарт» быстро повел в споре с «Кайзерслаутерном» стараниями Ника Вольтамаде, но на перерыв команды ушли при счете 1:1 (с пенальти отличился Борис Томяк). Крис Фюрих на 76-й минуте принес победу фавориту - 2:1. Другой представитель Бундеслиги, «Хольштайн Киль» покидает турнир после игры с «Кёльном». Тим Лемперте и Лука Вальдшмидт сделали счет 3:0.