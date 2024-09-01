«Бавария» узнала следующего соперника в Кубке Германии – результаты жеребьёвки

Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Германии. «Бавария» на этой стадии сыграет против «Майнца». Полностью результаты жеребьёвки приводим ниже:
«Арминия» - «Унион» Берлин;
«Динамо» Дрезден – «Дармштадт»;
«Киккерс» - «Карлсруэ»;
«Фрайбург» - «Гамбург»;
«Герта» - «Хайденхайм»;
«Майнц» - «Бавария»;
«Штутгарт» - «Кайзерслаутерн»;
«Айнтрахт» - «Боруссия» Мёнхенгладбах;
«Аугсбург» - «Шальке»;
«Хоффенхайм» - «Нюрнберг»;
«Падерборн» - «Вердер»;
«Ян Регенсбург» - «Гройтер Фюрт»;
«Байер» - «Элверсберг»;
«Вольфсбург» - «Боруссия» Дортмунд;
«РБ Лейпциг» - «Санкт-Паули»;
«Кёльн» - «Хольштайн».
Бан пользователя