«Бавария» узнала следующего соперника в Кубке Германии – результаты жеребьёвки

Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Германии. «Бавария» на этой стадии сыграет против «Майнца». Полностью результаты жеребьёвки приводим ниже:

«Арминия» - «Унион» Берлин;

«Динамо» Дрезден – «Дармштадт»;

«Киккерс» - «Карлсруэ»;

«Фрайбург» - «Гамбург»;

«Герта» - «Хайденхайм»;

«Майнц» - «Бавария»;

«Штутгарт» - «Кайзерслаутерн»;

«Айнтрахт» - «Боруссия» Мёнхенгладбах;

«Аугсбург» - «Шальке»;

«Хоффенхайм» - «Нюрнберг»;

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«Падерборн» - «Вердер»;

«Ян Регенсбург» - «Гройтер Фюрт»;

«Байер» - «Элверсберг»;

«Вольфсбург» - «Боруссия» Дортмунд;

«РБ Лейпциг» - «Санкт-Паули»;

«Кёльн» - «Хольштайн».