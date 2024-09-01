Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Германии

«Бавария» узнала следующего соперника в Кубке Германии – результаты жеребьёвки

01 Сентября 2024 • 18:41 Комментировать

Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Германии. «Бавария» на этой стадии сыграет против «Майнца». Полностью результаты жеребьёвки приводим ниже:

«Арминия» - «Унион» Берлин;

«Динамо» Дрезден – «Дармштадт»;

«Киккерс» - «Карлсруэ»;

«Фрайбург» - «Гамбург»;

«Герта» - «Хайденхайм»;

«Майнц» - «Бавария»;

«Штутгарт» - «Кайзерслаутерн»;

«Айнтрахт» - «Боруссия» Мёнхенгладбах;

«Аугсбург» - «Шальке»;

«Хоффенхайм» - «Нюрнберг»;

Реклама


«Падерборн» - «Вердер»;

«Ян Регенсбург» - «Гройтер Фюрт»;

«Байер» - «Элверсберг»;

«Вольфсбург» - «Боруссия» Дортмунд;

«РБ Лейпциг» - «Санкт-Паули»;

«Кёльн» - «Хольштайн».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Кубок Германии Байер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов в Москве Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона» Соболев обратился к «Спартаку» после перехода в «Зенит» В РФС сообщили о договорённости с УЕФА «Возможно, это ошибка»: Гвардиола прокомментировал решение «Манчестер Сити» на трансферном рынке
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Кроос назвал следующего чемпиона Испании - это не «Барселона»
Спортивные новости
Леклер стал победителем Гран-при Италии Овечкин заявил, что свой последний матч в карьере он проведёт за московское «Динамо» Касаткина проиграла Стирнс и вылетела с US Open Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Сентября
18:41 · Германия. Кубок
«Бавария» узнала следующего соперника в Кубке Германии – результаты жеребьёвки
28 Августа
21:03 · Германия. Кубок
«Байер» стал последним участником 1/16 финала Кубка Германии
17 Августа
20:59 · Германия. Кубок
Дортмундская «Боруссия» легко прошла в 1/16 финала Кубка
18:27 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» устроил разгром «Рот-Вайссу»
15:59 · Германия. Кубок
Кейн отреагировал на победу с голом
02:43 · Германия. Кубок
​Мюллер сделал свой быстрейший дубль за всю карьеру в «Баварии»
16 Августа
23:43 · Германия. Кубок
Быстрый дубль Мюллера помог «Баварии» разгромить кубкового соперника
21:15 · Германия. Кубок
«Ульм 1846» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
09 Августа
14:13 · Германия. Кубок
«Матч ТВ» будет показывать Кубок Германии
02 Июня
13:54 · Германия. Кубок
«Бавария», «Боруссия» и «Байер» узнали соперников в Кубке Германии
27 Мая
07:44 · Германия. Кубок
Хаби Алонсо высказался о втором трофее «Байера» 1
25 Мая
23:17 · Германия. Бундеслига
«Байер» – пятый клуб в истории, оформивший золотой дубль в Германии
23:10 · Германия. Бундеслига
«Байер» выиграл столько же трофеев при Алонсо, сколько за предыдущие 119 лет 2
20:30 · Германия. Кубок
«Кайзерслаутерн» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
13:51 · Германия. Кубок
Хаби Алонсо побегал по улицам Берлина
04 Апреля
06:06 · Германия. Кубок
​«Байер» выиграл 35-й матч в сезоне - это повторение абсолютного рекорда клуба
03 Апреля
23:46 · Германия. Кубок
«Байер» стал финалистом Кубка Германии, разгромив «Фортуну» 1
21:15 · Германия. Кубок
«Байер» - «Фортуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
02 Апреля
23:42 · Германия. Кубок
«Кайзерслаутерн» - первый финалист Кубка Германии
13 Марта
02:07 · Германия. Кубок
​В полуфинале Кубка Германии лишь один клуб из Бундеслиги - такого ранее ещё не было
07 Февраля
23:14 · Германия. Бундеслига
Матч «Саарбрюккена» и гладбахской «Боруссии» перенесли из-за непогоды официально
01:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» – лишь вторая в истории немецкая команда с беспроигрышной серией в 30 матчей
00:43 · Германия. Кубок
«Байер» на последней минуте забил победный гол в ворота «Штутгарта»
00:30 · Германия. Кубок
«Байер» установил новый рекорд в Кубке Германии 1
10 Декабря
22:37 · Германия. Кубок
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Германии
Все новости
Рекомендуем