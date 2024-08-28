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Кубок Германии

«Байер» стал последним участником 1/16 финала Кубка Германии

28 Августа 2024 • 21:03 Комментировать
Карл Цейс
0:1
Байер Л
окончен

Из-за участия «Байера» в матче за Суперкубок Германии его кубковый матч стадии 1/32 финала был перенесен на 29 августа. В соперниках у лучшей команды Бундеслиги была команда «Карл Цейс». Поединок получился напряженным, но «аспириновые» продлили свою успешную серию на внутренней арене, победив со счетом 1:0. Единственный гол на 52-й минуте забил Йонас Хофманн.

В следующем раунде «Байер» сыграет против «Штутгарта», против которого бился в матче за Суперкубок.

Протокол игры  
Карл Цейс0:1Байер Л
  52'Хофманн Йонас (0:1)
28 августа. Стадион "Эрнст-Аббе" (Йена).
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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Карл Цейс — Байер Кубка Германии — 28 августа 2024
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