«Байер» стал последним участником 1/16 финала Кубка Германии

Из-за участия «Байера» в матче за Суперкубок Германии его кубковый матч стадии 1/32 финала был перенесен на 29 августа. В соперниках у лучшей команды Бундеслиги была команда «Карл Цейс». Поединок получился напряженным, но «аспириновые» продлили свою успешную серию на внутренней арене, победив со счетом 1:0. Единственный гол на 52-й минуте забил Йонас Хофманн.

В следующем раунде «Байер» сыграет против «Штутгарта», против которого бился в матче за Суперкубок.