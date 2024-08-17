Дортмундская «Боруссия» легко прошла в 1/16 финала Кубка

Дортмундская «Боруссия» поддержала коллег из Бундеслиги и также шагнула в раунд 1/16 финала Кубке Германии, решив все вопросы до перерыва. Вальдемар Антон забил «Фениксу» из Любека уже на третьей минуте, Эмре Джан реализовал пенальти, а Юлиан Брандт забил с игры. Во втором тайме соперники обменялись голами. У «шмелей» отличился Юлиен Дюранвилль.

Далее «Боруссия» встретится с «Викторией» из Берлина или «Аугсбургом».