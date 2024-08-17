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Кубок Германии

Дортмундская «Боруссия» легко прошла в 1/16 финала Кубка

17 Августа 2024 • 20:59 Комментировать
Феникс Любек
1:4
Боруссия Д
окончен

Дортмундская «Боруссия» поддержала коллег из Бундеслиги и также шагнула в раунд 1/16 финала Кубке Германии, решив все вопросы до перерыва. Вальдемар Антон забил «Фениксу» из Любека уже на третьей минуте, Эмре Джан реализовал пенальти, а Юлиан Брандт забил с игры. Во втором тайме соперники обменялись голами. У «шмелей» отличился Юлиен Дюранвилль.

Далее «Боруссия» встретится с «Викторией» из Берлина или «Аугсбургом».

Протокол игры  
Феникс Любек1:4Боруссия Д
  3'Антон Вальдемар (0:1)
  31'Джан Эмре (0:2)
  45'Брандт Юлиан (0:3)
(1:3) Илока Обинна  55'  
  62'Дюранвилль Юлиен (1:4)
17 августа. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд

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Ставка и прогноз на матч Феникс Любек — Боруссия Кубка Германии — 17 августа 2024
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