Дортмундская «Боруссия» легко прошла в 1/16 финала Кубка

Дортмундская «Боруссия» поддержала коллег из Бундеслиги и также шагнула в раунд 1/16 финала Кубке Германии, решив все вопросы до перерыва. Вальдемар Антон забил «Фениксу» из Любека уже на третьей минуте, Эмре Джан реализовал пенальти, а Юлиан Брандт забил с игры. Во втором тайме соперники обменялись голами. У «шмелей» отличился Юлиен Дюранвилль.
Далее «Боруссия» встретится с «Викторией» из Берлина или «Аугсбургом».
Протокол игры
|3'Антон Вальдемар (0:1)
|31'Джан Эмре (0:2)
|45'Брандт Юлиан (0:3)
|(1:3) Илока Обинна 55'
|62'Дюранвилль Юлиен (1:4)
17 августа. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
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