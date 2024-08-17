«РБ Лейпциг» устроил разгром «Рот-Вайссу»

В первом для клубов Бундеслиги кубковом раунде они гостят у малоизвестных соперников и порой завершают выступления уже на этой стадии. В нынешнем сезоне элитный дивизион остается без потерь. Не стали исключением футболисты «РБ Лейпцига», которые гостили у «Рот-Вайсса» из Эссена. Фаворит пропустил уже на второй минуте, но исправился еще к перерыву и уверенно победил со счетом 4:1. У «быков» забивали Беньямин Шешко, Лои Опенда, Антонио Нуса и Хави Симонс.

В конце октября «РБ Лейпциг» сыграет против «Кайзерслаутерна» в 1/16 финала.